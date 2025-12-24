Journée professionnelle, Théâtre de l’Union Limoges

Journée professionnelle

Inscription réservée aux programmatrices et programmateurs.

Cette journée permet aux programmateurs et programmatrices ainsi qu’aux directeurs et directrices de théâtres de découvrir la création émergente, de rencontrer les artistes et d’échanger sur les défis de la jeune création théâtrale. Des moments de convivialité rythment cette rencontre.

Cette manifestation débutera à 10H30 avec un café d’accueil, suivi d’une rencontre avec les jeunes élèves de l’Ecole Supérieure de Théâtre de l’Union. Après un buffet convivial, l’après-midi et la soirée proposeront quatre temps artistiques spectacle Nostalgie du réconfort de Matthieu Dandreau à 14H, visite du FRAC-Artothèque à 16H30, spectacle L’Autrice de Jessica Czekalski à l’espace Noriac et le spectacle Exit [Toute sortie est définitive] de Mara Bijeljac au théâtre.

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

