Journée professionnelle Nouvelles du Conte Bourdeaux mardi 17 mars 2026.
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Journée professionnelle. Présentation de nouveaux spectacles de narration aux programmateurs de salles et de festivals.
Journée ouverte au public.
8 conteuses et conteurs présentent un extrait de leur spectacle de 25 mn
Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festival@nouvellesduconte.org
English :
Professional day. Presentation of new storytelling shows to theater and festival programmers.
Open to the public.
8 storytellers present a 25-minute excerpt from their show
