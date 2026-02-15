Journée professionnelle Nouvelles du Conte Bourdeaux

Journée professionnelle Nouvelles du Conte

Journée professionnelle. Présentation de nouveaux spectacles de narration aux programmateurs de salles et de festivals.

Journée ouverte au public.

8 conteuses et conteurs présentent un extrait de leur spectacle de 25 mn

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festival@nouvellesduconte.org

English :

Professional day. Presentation of new storytelling shows to theater and festival programmers.

Open to the public.

8 storytellers present a 25-minute excerpt from their show

