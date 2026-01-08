Journée P’tits tracas du numérique Ussel
Journée P’tits tracas du numérique Ussel jeudi 29 janvier 2026.
Journée P’tits tracas du numérique
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Mot de passe oublié ? Fichier qui refuse de partir ? Appareil un peu trop capricieux? Que faire suite à l’arrêt de Windows 10? … Pas de panique ! Venez avec vos questions du quotidien Loïck vous accueillera pour un diagnostic express et des conseils personnalisés.
Accueil libre, sans rendez-vous .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 conseiller.numerique@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée P’tits tracas du numérique Ussel a été mis à jour le 2026-01-06 par Conseil Départemental de la Corrèze