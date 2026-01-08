Journée P’tits tracas du numérique Ussel

Journée P’tits tracas du numérique Ussel jeudi 29 janvier 2026.

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Début : 2026-01-29
2026-01-29

Mot de passe oublié ? Fichier qui refuse de partir ? Appareil un peu trop capricieux? Que faire suite à l’arrêt de Windows 10? … Pas de panique ! Venez avec vos questions du quotidien Loïck vous accueillera pour un diagnostic express et des conseils personnalisés.

Accueil libre, sans rendez-vous   .

+33 7 61 66 61 56  conseiller.numerique@ussel19.fr

