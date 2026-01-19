Journée QI Gong

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Journée QI Gong

Journée QI Gong avec Joël Syempfel 10h-12h30 et/ou14h-16h30, 1/2 journée 25€, journée 50€ pour les non adhérents. Tarif adhérents 5 € la 1/2 journée et 10€ la journée. Prévoir le repas de midi à partager. Réservation auprès de Nathalie SIBOURD avant le 29/01/2026 au 07 67 18 74 29 5 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 18 74 29 comitedesfetes.vm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

QI Gong Day

L’événement Journée QI Gong Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-01-19 par OT GATINAIS SUD