JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi ! Montfort-sur-Meu

JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi !
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Fêtons les 10 ans de Cêhapi avec la 4e édition du village des possibles !
L’entrée est gratuite, vous pourrez y retrouver de nombreuses animations, des ateliers participatifs, de la restauration….
L’objectif ? Créer des liens et encourager des modes de vie durables et solidaires dans une ambiance festive et conviviale !
Rdv dimanche 28 septembre de 10h à 18h à Quai n°3 .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
