JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi ! Montfort-sur-Meu

JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi ! Montfort-sur-Meu dimanche 28 septembre 2025.

JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi !

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Fêtons les 10 ans de Cêhapi avec la 4e édition du village des possibles !

L’entrée est gratuite, vous pourrez y retrouver de nombreuses animations, des ateliers participatifs, de la restauration….

L’objectif ? Créer des liens et encourager des modes de vie durables et solidaires dans une ambiance festive et conviviale !

Rdv dimanche 28 septembre de 10h à 18h à Quai n°3 .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNEE Quai des possibles 10 ans de Cêhapi ! Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Montfort Communauté