Journée quilles/jeux de société Wildersbach

Journée quilles/jeux de société

62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-06-14 11:00:00

2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez partager une journée ludique (pétanque, molky, jeu de quilles, jeux de société etc.) autour de grillades accompagnées de salades. N’hésitez pas à emmener vos propres jeux (jeux d’ambiance, courts, simples, ouverts à tous).

62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com

English :

Come and enjoy a fun-filled day (pétanque, molky, bowling, board games, etc.) over grilled meats and salads. Feel free to bring your own games (short, simple, atmospheric games open to all).

mis à jour le 2026-01-11