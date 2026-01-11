Journée quilles/jeux de société Wildersbach
Journée quilles/jeux de société Wildersbach dimanche 14 juin 2026.
Journée quilles/jeux de société
62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
2026-06-14
Venez partager une journée ludique (pétanque, molky, jeu de quilles, jeux de société etc.) autour de grillades accompagnées de salades et affrontez-vous à un concours de quilles, doté de 3 lots ! N’hésitez pas à emmener vos propres jeux (jeux d’ambiance, courts, simples, ouverts à tous). 0 .
62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com
English :
Come and enjoy a fun-filled day (pétanque, molky, bowling, board games, etc.) over grilled meats and salads. Feel free to bring your own games (short, simple, atmospheric games open to all).
