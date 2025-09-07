Journée Quilles Vielle-Soubiran

Journée Quilles Vielle-Soubiran dimanche 7 septembre 2025.

Arboretum Vielle-Soubiran Landes

A Vielle Soubiran, c’est dans la quiétude du cadre de l’Arboretum que le club de quilles vous convie à une journée où la convivialité sera le maître-mot !

Après un casse-croûte pour prendre des forces, place dès 9h30 au concours de quilles durant lequel licenciés et amateurs s’affronteront. Suite à tous ces efforts, un apéritif et un repas bien mérité seront servis à13h. L’après-midi sera ludique avec de nombreuses activités pétanque, quilles, molky, belote, …

Inscription obligatoire avant le 3 Septembre. .

Arboretum Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 43 78

