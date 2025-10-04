Journée ramassage des déchets à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Le 4 Octobre 2025 Journée Ramassage des déchets de 9h à 12h

Rendez-vous place de la Mairie dès 9h et prenez la direction d’un des 8 circuits pour cette journée de ramassage

(Matériel fourni) .

5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53 mairie@saint-symphorien79.fr

