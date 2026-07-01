Journée rando-âne au cœur du Bocage patrimoine et saveurs du terroir Le Mesnil

Informations pratiques

Le Mesnil

Journée rando-âne au cœur du Bocage patrimoine et saveurs du terroir

2 Hameau Dupré Le Mesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Une journée au cœur du bocage Rando-âne, patrimoine & Saveurs du Terroir

Envie de déconnecter en famille ou entre amis et de vivre une aventure authentique ? Prenez le temps de vivre au rythme de la nature le temps d’une journée unique. Accompagnés par notre guide passionnée Adeline et par ses ânes du Cotentin, un âne de race locale attachant et voyageur, partez à la découverte du bocage.

Une randonnée authentique et partagée habitués à porter vos affaires sans effort et de manière adaptée à leur morphologie, nos ânes marchent à vos côtés pour une escapade en toute sérénité.

Laissez votre compagnon à grandes oreilles porter vos sacs et ouvrez grand vos yeux !

✨ Au programme de votre journée (de 10h à 16h30) :

La rencontre Faites connaissance avec votre âne, brossage, arnachement et apprenez à le guider avant le départ.

La rando guidée Une balade nature accessible à tous, rythmée par les anecdotes de notre guide sur la faune, la flore , le patrimoine local et l’univers des ânes.

La pause gourmande au Moulin à vent du Cotentin À la mi-journée, nous rejoindrons un authentique moulin a vent, pour une pause hors du temps.

Le Pique-nique du terroir Installez-vous près du moulin, pendant que les ânes broutent et savourez un délicieux repas composé de produits locaux et artisanaux, accompagné d’un pain encore chaud, cuit au feu de bois dans un four traditionnel.

Le retour tranquille Reprise de la balade à travers les chemins creux pour un retour en douceur vers 16h30 a l’ânerie, des souvenirs plein la tête.

Infos Pratiques & Tarifs.

Une formule exclusive par famille/groupe d’amis (de 1 à 5 personnes) pour un moment privilégié.

⏳ Durée Journée complète (environ 6h).

Idéal pour Les familles avec enfants sachant marcher 14 km, les amoureux de la nature et les gourmands. (À noter les ânes ne sont pas montés).

Prévoir chaussures fermées, gourde, casquette et coupe-vent.

Tarif unique (1 âne = 1 famille/groupe d’amis, jusqu’à 5 personnes) 150€ (Inclus le guide, la location de l’âne bâté et le pique-nique du terroir).

Deux ânes sont disponibles au total (soit 2 groupes maximum par sortie).

Réservez votre parenthèse nature !

Les places sont limitées pour préserver la tranquillité de nos ânes et la convivialité de l’expérience.

Contact & Réservation auprès de l’office de tourisme du Cotentin.

Pour la réservation en ligne 1 place = 1 âne (soit 1 à 5 personnes). .

2 Hameau Dupré Le Mesnil 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Journée rando-âne au cœur du Bocage patrimoine et saveurs du terroir

L’événement Journée rando-âne au cœur du Bocage patrimoine et saveurs du terroir Le Mesnil a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin