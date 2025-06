Journée rando canoë dans les Gorges du Tarn Maison des Accompagnateurs Mostuéjouls 9 juillet 2025 07:00

Aveyron

Journée rando canoë dans les Gorges du Tarn Maison des Accompagnateurs RDV PARKING DU CAMPING DES PRADES Mostuéjouls Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Une randonnée matinale pédestre à la découverte des Gorges du Tarn et de ses villages troglodytes. Une vue époustouflante vous y attend. Rejoignez le point de départ en autonomie dans vos canoës pour une après-midi sur le Tarn.

DÉCOUVREZ LA RANDO-CANOË, UNE JOURNÉE au fil du tarn !

Une randonnée matinale à la découverte des Gorges du Tarn et de ses villages troglodytes.

Une vue époustouflante vous y attend !

Rejoignez le point de départ en autonomie dans vos canoës pour un après-midi sur le Tarn.

8 h d’activité • 3 h 30 de marche • 2 h de canoë • 7 km de randonnée • 300 m d+ • 8 km de canoë • Journée Sportive • À partir de 8 ans

Location des canoës comprise.

Mercredi

Réservation 24 h avant conseillée

Départ 8h30

Rendez-vous Parking du Camping des Prades, Location Canoë (12720 Le Rozier Peyreleau)

Prévoir pique-nique, gourde, chaussures fermées, sac à dos, jumelles, maillots et serviettes

Prix fixe 40 €

Condition Savoir nager

CLIQUER ICI POUR RESERVER 40 .

RDV PARKING DU CAMPING DES PRADES

Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

English :

A morning hike to discover the Gorges du Tarn and its troglodyte villages. Breathtaking views await you. Return to the starting point in your own canoes for an afternoon on the Tarn.

German :

Eine morgendliche Wanderung zu Fuß, um die Schluchten des Tarn und seine Höhlendörfer zu entdecken. Dort erwartet Sie ein atemberaubender Ausblick. Begeben Sie sich selbstständig in Ihren Kanus zum Ausgangspunkt für einen Nachmittag auf dem Tarn.

Italiano :

Un’escursione mattutina alla scoperta delle Gorges du Tarn e dei suoi villaggi trogloditi. Vi aspettano panorami mozzafiato. Ritorno al punto di partenza con le proprie canoe per un pomeriggio sul Tarn.

Espanol :

Una excursión matinal para descubrir las gargantas del Tarn y sus pueblos trogloditas. Le esperan unas vistas impresionantes. Regreso al punto de partida en sus propias canoas para pasar la tarde en el Tarn.

