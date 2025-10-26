Journée randonnée La Strenqueloise Strenquels
Le rayon strenquelois vous invite à prendre part à une journée sur le thème de la randonnée avec des parcours cyclo, vtt et marche. Chaque discipline aura le droit à plusieurs parcours et une soupe à l’oignon sera offerte à tous les participants.
Possibilité de repas sur réservation supplémentaire ( limité à 100 personnes ).
Buvette.
Inscription en ligne ou sur place. .
Salle des fêtes Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 31 55 09 18
English :
The strenquelois department invites you to take part in a day of hiking with cycling, mountain biking and walking routes
German :
Der Rayon Strenquelois lädt Sie ein, an einem Tag zum Thema Wandern teilzunehmen, mit Fahrrad-, Mountainbike- und Wanderstrecken
Italiano :
Il dipartimento Strenquelois vi invita a partecipare a una giornata sul tema dell’escursionismo, con percorsi in bicicletta, mountain bike e a piedi
Espanol :
El departamento de strenquelois le invita a participar en una jornada sobre el tema del senderismo, con rutas en bicicleta, bicicleta de montaña y a pie
