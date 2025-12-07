Journée randonnée ou raquettes et raclette à volonté

Linthal Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07 2026-03-01

Cette journée comprend la balade en raquettes (ou randonnée pédestre si manque de neige) avec matériel inclus et raclette en auberge.

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 61 87

This day includes a snowshoe walk (or hike if there’s no snow) with equipment included, and a raclette at the inn.

