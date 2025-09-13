Journée Randonnée Rue de Caulnes Plumaugat

Journée Randonnée

Rue de Caulnes Ecole St Pierre Plumaugat Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

L’association Patrimoine Plumaugat vous donne rendez-vous

Inscription dès 9h

De 9h30 à 10h30 départ des randonnées

6 circuits (de 7 à 28km) ouverts aux randonneurs à pieds, aux VTT et aux cavaliers

Petits randonneurs une chasse aux trésors vous attend

Restauration de 12h à 14h .

Rue de Caulnes Ecole St Pierre Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 97 74 27

