AGENDA · Barbezières
Journée Rayon de soleil Barbezières
jeudi 20 août 2026 · Barbezières
Informations pratiques
Barbezières
Journée Rayon de soleil
Place du village Barbezières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
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Place du village Barbezières 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 73 59 09
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English :
L’événement Journée Rayon de soleil Barbezières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente