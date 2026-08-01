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AGENDA · Barbezières

Journée Rayon de soleil Barbezières

jeudi 20 août 2026 · Barbezières

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du village
Ville
16140 Barbezières
Département
Charente
Tarif

Barbezières

Journée Rayon de soleil

Place du village Barbezières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

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Place du village Barbezières 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 73 59 09 

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English :

L’événement Journée Rayon de soleil Barbezières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente