Journée réalité virtuelle pour les ados et + MARCIAC Marciac

Journée réalité virtuelle pour les ados et +

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Vol en avion, Jurassic world et d’autres aventures. Chacun son tour, tout au long de la journée, viens essayer les casques de Réalité Virtuelle immersion totale, découverte, 360°…

A partir de 13 ans. .

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist hub, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Flying, Jurassic World and other adventures. All day long, come and try out our Virtual Reality helmets: total immersion, discovery, 360°…

