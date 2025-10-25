Journée récolte de pommes Touffreville-la-Corbeline

Journée récolte de pommes Touffreville-la-Corbeline samedi 25 octobre 2025.

Journée récolte de pommes

733 Route d’Yvetot Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime

Aidez la cidrerie Le clos d’Estain à ramasser leurs pommes lors d’une journée récolte commune ! Au programme ramassage des pommes à la main dans la bonne humeur avec repas bonne ambiance le midi pour se donner de l’énergie et, éventuellement, repas le soir avec petite soirée conviviale. Estelle et Romain en profiteront pour vous expliquer toutes les étapes de la fabrication du cidre et des produits dérivés de la pomme pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore leur gamme. .

733 Route d’Yvetot Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 87 54 71 leclosdestain@hotmail.com

