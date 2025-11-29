Journée récréative de noël Rue de Kermenguy Sibiril

Journée récréative de noël

Rue de Kermenguy Ecole Sainte Agnès Sibiril Finistère

Cette année encore l’école Ste Agnès vous invite à plonger dans la magie de Noël.

Les enfants pourront profiter de la cour de l’école pour jouer tout au long de la journée, dans des effluves alléchants de crêpes fraîches et chocolat chaud. Pendant ce temps, l’APEL procédera à la distribution et à la vente des sapins et couronnes de Noël, venez choisir votre sapin, un verre de vin chaud à la main !

De nombreuses animations vous attendent

– Vente de sapin et couronnes de Noël

– Ateliers floraux pour adultes confection de couronnes de Noël (sur inscription)

– Lectures de contes de Noël pour petits et grands

– Et surtout… la visite d’un invité très spécial, venu tout droit du Pôle Nord pour rencontrer les enfants et poser pour de belles photos souvenir !

Venez nombreux partager ce moment festif avec nous et faire le plein de bonne humeur … et d’esprit de Noël ! .

Rue de Kermenguy Ecole Sainte Agnès Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 51 32 96 62

