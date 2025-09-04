Journée « Réécrire et continuer ses textes Serigny Belforêt-en-Perche
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Début : 2026-11-06 10:00:00
fin : 2026-11-06 17:00:00
On vient avec des textes commencés en atelier ou chez soi, que l’on veut améliorer ou poursuivre, en profitant des retours du groupe et de l’animatrice.
prévoir son pique-nique .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
