Journée « Réécrire et continuer ses textes Serigny Belforêt-en-Perche

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Début : 2026-11-06 10:00:00

fin : 2026-11-06 17:00:00

On vient avec des textes commencés en atelier ou chez soi, que l’on veut améliorer ou poursuivre, en profitant des retours du groupe et de l’animatrice.

prévoir son pique-nique .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

