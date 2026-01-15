Journée Refuge LPO Comprégnac
Journée Refuge LPO Comprégnac mercredi 22 avril 2026.
Journée Refuge LPO
Dans le village de Thérondels Comprégnac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Mercredi 22 avril
Journée Refuges LPO (Thérondels 12)
Un Refuge LPO vous ouvre ses portes, l’occasion de discuter des actions et aménagements réalisables pour la biodiversité. Sous les arbres, ralentir, écouter, se laisser toucher par la présence des oiseaux et de la nature environnante. Une expérience sensible pour retrouver ce lien vivant qui nous relie au monde.
Amélie Martin tél 05 65 42 94 48
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Dans le village de Thérondels Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 94 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée Refuge LPO Comprégnac a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)