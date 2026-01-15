Journée Refuge LPO Comprégnac

Journée Refuge LPO

Thérondels Comprégnac Aveyron

Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Mercredi 22 avril

Journée Refuges LPO (Thérondels 12)

Un Refuge LPO vous ouvre ses portes, l’occasion de discuter des actions et aménagements réalisables pour la biodiversité. Sous les arbres, ralentir, écouter, se laisser toucher par la présence des oiseaux et de la nature environnante. Une expérience sensible pour retrouver ce lien vivant qui nous relie au monde.

Amélie Martin tél 05 65 42 94 48

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Dans le village de Thérondels Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 94 48

