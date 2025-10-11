Journée régionale Collecte du film amateur Carignan
Journée régionale Collecte du film amateur Carignan samedi 11 octobre 2025.
Journée régionale Collecte du film amateur
Médiathèque de Carignan Carignan Ardennes
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Vous avez tourné chez vous ou en voyage, au travail ou pendant vos loisirs ces images privées font partie de notre patrimoine. Elles sont le témoignage d’une époque et constituent des sources historiques précieuses. Confiez-les à Image’Est, membre des Cinémathèques du Grand Est en Champagne-Ardenne. Elles seront inventoriées, numérisées et valorisées ! Rendez-vous dans le lieu de collecte le plus proche de chez vous pour nous rencontrer et déposer vos films sur cassette ou sur pellicule aux formats 9,5mm, 16mm, 17,5mm, 8mm, Super 8mm. Entrée libre
Médiathèque de Carignan Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr
English :
Whether you’ve filmed at home or on your travels, at work or at play, these private images are part of our heritage. They bear witness to an era and are invaluable historical sources. Entrust them to Image?Est, a member of the Cinémathèques du Grand Est in Champagne-Ardenne. They will be inventoried, digitized and promoted! Visit your nearest collection point to meet us and hand in your films on cassette or film in 9.5mm, 16mm, 17.5mm, 8mm and Super 8mm formats. Free admission
German :
Sie haben zu Hause oder auf Reisen, bei der Arbeit oder in der Freizeit gedreht: Diese privaten Bilder sind Teil unseres Kulturerbes. Sie sind das Zeugnis einer bestimmten Epoche und stellen wertvolle historische Quellen dar. Vertrauen Sie sie Image?Est an, einem Mitglied der Cinémathèques du Grand Est in der Region Champagne-Ardenne. Sie werden inventarisiert, digitalisiert und aufgewertet! Besuchen Sie die Sammelstelle in Ihrer Nähe, um uns zu treffen und Ihre Filme auf Kassette oder Film in den Formaten 9,5mm, 16mm, 17,5mm, 8mm, Super 8mm abzugeben. Freier Eintritt
Italiano :
Che si tratti di riprese a casa o in viaggio, al lavoro o nel tempo libero, queste immagini private fanno parte del nostro patrimonio. Testimoniano un’epoca e sono preziose fonti storiche. Affidatele a Image?Est, membro delle Cinémathèques du Grand Est in Champagne-Ardenne. Saranno inventariati, digitalizzati e promossi! Venite al punto di raccolta più vicino per incontrarci e consegnare i vostri film su cassetta o pellicola nei formati 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm e Super 8 mm. Ingresso libero
Espanol :
Tanto si ha filmado en casa como de viaje, en el trabajo o durante su tiempo de ocio, estas imágenes privadas forman parte de nuestro patrimonio. Son testigos de una época y preciosas fuentes históricas. Confíelas a Image-Est, miembro de las Cinematecas del Gran Este de Champaña-Ardenas. Las inventariaremos, digitalizaremos y promocionaremos Acérquese a su punto de recogida más cercano para conocernos y entregarnos sus películas en casete o película en formatos de 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm y Super 8 mm. Entrada gratuita
