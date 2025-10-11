Journée régionale Collecte du film amateur Carignan

Médiathèque de Carignan Carignan Ardennes

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Vous avez tourné chez vous ou en voyage, au travail ou pendant vos loisirs ces images privées font partie de notre patri­moine. Elles sont le témoi­gnage d’une époque et consti­tuent des sources histo­riques précieuses. Confiez-les à Image’Est, membre des Ciné­ma­thèques du Grand Est en Cham­pagne-Ardenne. Elles seront inven­to­riées, numé­ri­sées et valo­ri­sées ! Rendez-vous dans le lieu de collecte le plus proche de chez vous pour nous rencon­trer et dépo­ser vos films sur cassette ou sur pelli­cule aux formats 9,5mm, 16mm, 17,5mm, 8mm, Super 8mm. Entrée libre

Médiathèque de Carignan Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr

English :

Whether you’ve filmed at home or on your travels, at work or at play, these private images are part of our heritage. They bear witness to an era and are invaluable historical sources. Entrust them to Image?Est, a member of the Cinémathèques du Grand Est in Champagne-Ardenne. They will be inventoried, digitized and promoted! Visit your nearest collection point to meet us and hand in your films on cassette or film in 9.5mm, 16mm, 17.5mm, 8mm and Super 8mm formats. Free admission

German :

Sie haben zu Hause oder auf Reisen, bei der Arbeit oder in der Freizeit gedreht: Diese privaten Bilder sind Teil unseres Kulturerbes. Sie sind das Zeugnis einer bestimmten Epoche und stellen wertvolle historische Quellen dar. Vertrauen Sie sie Image?Est an, einem Mitglied der Cinémathèques du Grand Est in der Region Champagne-Ardenne. Sie werden inventarisiert, digitalisiert und aufgewertet! Besuchen Sie die Sammelstelle in Ihrer Nähe, um uns zu treffen und Ihre Filme auf Kassette oder Film in den Formaten 9,5mm, 16mm, 17,5mm, 8mm, Super 8mm abzugeben. Freier Eintritt

Italiano :

Che si tratti di riprese a casa o in viaggio, al lavoro o nel tempo libero, queste immagini private fanno parte del nostro patrimonio. Testimoniano un’epoca e sono preziose fonti storiche. Affidatele a Image?Est, membro delle Cinémathèques du Grand Est in Champagne-Ardenne. Saranno inventariati, digitalizzati e promossi! Venite al punto di raccolta più vicino per incontrarci e consegnare i vostri film su cassetta o pellicola nei formati 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm e Super 8 mm. Ingresso libero

Espanol :

Tanto si ha filmado en casa como de viaje, en el trabajo o durante su tiempo de ocio, estas imágenes privadas forman parte de nuestro patrimonio. Son testigos de una época y preciosas fuentes históricas. Confíelas a Image-Est, miembro de las Cinematecas del Gran Este de Champaña-Ardenas. Las inventariaremos, digitalizaremos y promocionaremos Acérquese a su punto de recogida más cercano para conocernos y entregarnos sus películas en casete o película en formatos de 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm y Super 8 mm. Entrada gratuita

