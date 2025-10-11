Journée régionale de collecte de film amateur Dieuze

94 impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Vos films sont notre histoire, partagez-les.

Confiez-les aux Cinémathèques du Grand-Est

Elles seront visionnées, inventoriées, numérisées et valorisées.Tout public

94 impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

Your films are our history, share them.

Entrust them to the Cinémathèques du Grand-Est

They will be viewed, inventoried, digitized and valorized.

German :

Ihre Filme sind unsere Geschichte, teilen Sie sie mit anderen.

Vertrauen Sie sie den Cinémathèques du Grand-Est an

Sie werden gesichtet, inventarisiert, digitalisiert und aufgewertet.

Italiano :

I vostri film sono la nostra storia, condivideteli.

Affidateli alle Cinémathèques du Grand-Est

Saranno visionati, inventariati, digitalizzati e promossi.

Espanol :

Sus películas son nuestra historia, compártalas.

Confíelas a las Cinematecas del Gran Este

Serán visionadas, inventariadas, digitalizadas y promocionadas.

