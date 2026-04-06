Journée régionale Parentalités et Handicaps, défis, ressources et accompagnements Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Journée régionale Parentalités et Handicaps, défis, ressources et accompagnements

Vendredi 10 avril 2026 de 9h30 à 17h. Salle des fêtes de Puyricard 17 rue Venel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

La journée régionale Parentalités et Handicaps est destinée à informer, soutenir et accompagner les familles concernées par le handicap, ainsi que les professionnels et partenaires du territoire.

Cet évènement est dédié aux parcours parentaux avec comme thème central Devenir parent, être parent, accompagner un parent quels droits, quels dispositifs, quels soutiens possibles lorsque le handicap est présent ?

L’objectif est d’apporter des repères clairs, des informations actualisées et des solutions concrètes aux parents, futurs parents, aidants et professionnels.

En matinée, deux tables rondes thématiques et des temps d’échanges auront pour mieux comprendre le cadre et les droits liés à la parentalités, les dispositifs existants.

L’après-midi, les participants pourront rencontrer librement des professionnels et structures ressources présents sur différents stands pour des échanges individuels, des conseils personnalisés, des outils pratiques, etc. Un espace bienveillant pour un temps privilégié d’écoute et d’accompagnement.

Un accueil café est offert à l’ouverture à 9h30.

Toute la journée, un service de petite restauration est proposé sur place (à la charge des visiteurs) .

Salle des fêtes de Puyricard 17 rue Venel Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur responsableregion@cap-parents.fr

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English :

The regional Parentalités et Handicaps day is designed to inform, support and accompany families affected by disability, as well as local professionals and partners.

L’événement Journée régionale Parentalités et Handicaps, défis, ressources et accompagnements Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence