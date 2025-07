Journée relax’O chat’O » Ségry

Journée relax’O chat’O » Ségry lundi 4 août 2025.

Journée relax’O chat’O »

Gouers Ségry Indre

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 09:00:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Journée relax’O chat’O » au Château de Gouers à Ségry pour une vraie pause bien méritée en cette période estivale !

Au programme Bienveillance, douceur, convivialité, partages et bonne humeur seront au rendez-vous autour d’ateliers massages, écriture, voyage sonore… avec des praticiens au top et dans un cadre magnifique fabricetherapie, Héline MoonSun, Pauline Lacot, Biographe, Flo2Mains, A l’ancre de Soi Votre Parenthèse Bien-être.

La Folie B apporte une touche de gourmandise à cette journée.

Venez avec une tenue confortable pour profiter pleinement et recharger les batteries avant la rentrée ! 120 .

Gouers Ségry 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 75 54 40

English :

Relax’O chat’O » day at Château de Gouers in Ségry for a well-deserved summer break!

German :

Relax’O chat’O »-Tag im Château de Gouers in Ségry für eine echte, wohlverdiente Pause in dieser Sommerperiode!

Italiano :

Giornata « Relax’O chat’O » al Château de Gouers a Ségry per una meritata pausa dalla frenesia dell’estate!

Espanol :

Jornada de « relax’O chat’O » en el Château de Gouers, en Ségry, para disfrutar de un merecido descanso del ajetreo veraniego

