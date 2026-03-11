Journée Renaissance

Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai à Collonges-la-Rouge, vivez une journée pleine de charme et de couleurs ! Dès le matin, promenez-vous dans les rues de Collonges-la-Rouge et croisez de superbes personnages costumés venus émerveiller petits et grands. À 15h, le village se transforme en Carnaval de Venise avec une parade organisée par l’association Collonges Festif. Les costumes somptueux Arlequine, Casanova et autres créations féeriques sont imaginés, réalisés et portés par les membres passionnés de l’atelier. Un spectacle raffiné à ne pas manquer ! Et pour les gourmands, du pain sera cuit au four communal le matin à 11h une belle occasion de goûter aux traditions locales. Un 1er mai inoubliable à vivre dans l’un des plus beaux villages de France ! Brin de muguet offert ! .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 40 56 collonges.festif@orange.fr

L’événement Journée Renaissance Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-03-07 par Corrèze Tourisme