La place de l’Hôtel de ville accueillera samedi 28 juin l’événement Rencontre ton sport : un village sportif à ciel ouvert.De 14 h à 18 h, une trentaine de clubs sportifs carolomacériens seront réunis : sports de combat, de glisse, collectifs, individuels, aquatiques, artistiques et de plein air. Les visiteurs pourront s’initier à de nombreuses pratiques sportives tandis que les clubs proposeront des séances de découverte gratuites et des licences à prix réduits.Les plus courageux pourront se lancer à l’assaut d’un mur d’escalade avant d’aller piquer une tête dans la Meuse.

Place de l’hôtel de ville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 60 82

On Saturday June 28, the Place de l’Hôtel de Ville will be the venue for Rencontre ton sport: an open-air sports village. From 2 to 6 p.m., some 30 local sports clubs will be on hand to present a wide range of sports: combat, sliding, team, individual, aquatic, artistic and outdoor. Visitors will be able to try their hand at a wide range of sports, while clubs will be offering free introductory sessions and reduced-price licenses, and the more courageous will be able to tackle a climbing wall before taking a dip in the Meuse.

Am Samstag, den 28. Juni, findet auf dem Rathausplatz die Veranstaltung « Rencontre ton sport » statt: ein Sportdorf unter freiem Himmel.14 bis 18 Uhr werden rund 30 Sportvereine aus Carolomacérien vertreten sein: Kampf- und Gleitsportarten, Mannschafts- und Einzelsportarten, Wassersportarten, Kunst und Outdoor-Sportarten. Die Besucher können in zahlreiche Sportarten hineinschnuppern, während die Vereine kostenlose Schnupperkurse und ermäßigte Lizenzen anbieten.Die Mutigsten können sich an einer Kletterwand versuchen, bevor sie in die Maas springen.

Sabato 28 giugno, la Place de l’Hôtel de Ville ospiterà la Rencontre ton sport, un villaggio sportivo all’aperto che dalle 14.00 alle 18.00 vedrà la partecipazione di una trentina di società sportive locali che praticheranno sport di combattimento, di scivolamento, di squadra, individuali, acquatici, artistici e all’aperto. I visitatori potranno cimentarsi in un’ampia gamma di sport, mentre i club offriranno sessioni introduttive gratuite e licenze a prezzo ridotto. I più coraggiosi potranno affrontare una parete da arrampicata prima di fare un tuffo nella Mosa.

El sábado 28 de junio, la Place de l’Hôtel de Ville acogerá el Rencontre ton sport, un pueblo deportivo al aire libre en el que participarán, de 14:00 a 18:00 horas, una treintena de clubes deportivos locales que abarcarán una amplia gama de deportes: combate, deslizamiento, equipo, individual, acuático, artístico y al aire libre. Los visitantes podrán probar una gran variedad de deportes, mientras que los clubes ofrecerán sesiones de iniciación gratuitas y licencias a precio reducido. Los más valientes podrán enfrentarse a un rocódromo antes de darse un chapuzón en el Mosa.

