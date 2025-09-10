Journée « Rencontres et découvertes » Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Journée « Rencontres et découvertes »

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

2025-09-10

Le Conservatoire ouvre ses portes mercredi 10 septembre 2025 de 14h à 17h30.

Découvrez et essayez tous les instruments enseignés, et rencontrez les professeurs.

Musique, danse, théâtre, éveil, chœurs, orchestres, jazz, création, musique de chambre…

Le conservatoire de musique, danse et art dramatique du pays de Montbéliard s’adresse tout autant aux artistes en herbe, aux amateurs qu’aux élèves déjà confirmés.

Venez nombreux !

Au programme

– Ateliers artistiques

– Impromptus musicaux

– Animations à la bibliothèque

– Essais d’instruments

Ateliers artistiques (environ 30 minutes)

– 14h30 Éveil 4 6 ans

– 15h Danse 8 10 ans

– 15h30 Théâtre 8 12 ans

– 16h30 Éveil 4 6 ans

Les rendez-vous de la bibliothèque (environ 15 minutes)

– 14h15 Lecture musicale 5 ans et plus

– 16h15 Kamishibai 5 ans et plus

Tout au long de l’après-midi

– Impromptus musicaux dans le hall

– Renseignements et inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026 .

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

