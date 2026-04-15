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Journée Repair’ vélo de La Sorga, Pôle de l’Aiguillonne, Lacanau

Journée Repair’ vélo de La Sorga, Pôle de l’Aiguillonne, Lacanau

Journée Repair’ vélo de La Sorga, Pôle de l’Aiguillonne, Lacanau samedi 2 mai 2026.

Lieu : Pôle de l'Aiguillonne

Adresse : 3 rue de l’Aiguillonne 33680 Lacanau

Ville : 33680 Lacanau

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Journée Repair’ vélo de La Sorga Samedi 2 mai, 10h00, 14h00 Pôle de l’Aiguillonne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Problèmes de pneus, freins, plaquettes, lumières, roues, dérailleurs…
Apportez vos vélos en mauvais état avec les pièces à changer si nécessaire et des bricoleurs bénévoles compétents vous aideront pour répondre à vos besoins en vous transmettant leurs connaissances. Un temps convivial pédagogique autour du vélo dans la joie et la bonne humeur !
La Sorga est un espace de vie sociale porté par les citoyens canaulais afin de créer des moments ludiques de rencontre et de partage :

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Le traditionnel Repair’ café de la Sorga passe en mode deux roues pour vous apprendre gratuitement à les réparer en vous partageant des solutions qui leurs donneront une seconde vie !

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