Journée Repair’ vélo de La Sorga, Pôle de l’Aiguillonne, Lacanau

Journée Repair’ vélo de La Sorga Samedi 2 mai, 10h00, 14h00 Pôle de l’Aiguillonne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Problèmes de pneus, freins, plaquettes, lumières, roues, dérailleurs…

Apportez vos vélos en mauvais état avec les pièces à changer si nécessaire et des bricoleurs bénévoles compétents vous aideront pour répondre à vos besoins en vous transmettant leurs connaissances. Un temps convivial pédagogique autour du vélo dans la joie et la bonne humeur !

La Sorga est un espace de vie sociale porté par les citoyens canaulais afin de créer des moments ludiques de rencontre et de partage :

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Le traditionnel Repair’ café de la Sorga passe en mode deux roues pour vous apprendre gratuitement à les réparer en vous partageant des solutions qui leurs donneront une seconde vie !