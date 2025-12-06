Journée Resistance Celles
Journée Résistance conférence, repas, projection et débat sur toute la journée
Parking Salle des Fêtes Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 46 39
English : Journée Resistance
Resistance Day: all-day conference, meal, projection and debate
German : Journée Resistance
Tag des Widerstands: ganztägige Konferenz, Essen, Filmvorführung und Diskussion
Italiano :
Giornata della Resistenza: conferenza di una giornata intera, pasto, proiezione e dibattito
Espanol : Journée Resistance
Día de la Resistencia: conferencia de todo el día, comida, proyección y debate
