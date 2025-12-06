Journée Resistance

Parking Salle des Fêtes Celles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Journée Résistance conférence, repas, projection et débat sur toute la journée

Journée Résistance conférence, repas, projection et débat sur toute la journée .

Parking Salle des Fêtes Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 46 39

English : Journée Resistance

Resistance Day: all-day conference, meal, projection and debate

German : Journée Resistance

Tag des Widerstands: ganztägige Konferenz, Essen, Filmvorführung und Diskussion

Italiano :

Giornata della Resistenza: conferenza di una giornata intera, pasto, proiezione e dibattito

Espanol : Journée Resistance

Día de la Resistencia: conferencia de todo el día, comida, proyección y debate

L’événement Journée Resistance Celles a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne