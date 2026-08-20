Journée retro du château d’Étrabonne, Château d’Étrabonne, Champagne-sur-Vingeanne

Informations pratiques

Journée retro du château d’Étrabonne Dimanche 20 septembre, 10h00 Château d’Étrabonne Côte-d’Or

Visite du château par groupe de 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chaque dimanche des Journées européennes du patrimoine, l’ancien petit fief d’Étrabonne situé en bordure de rivière à Champagne-sur-Vingeanne rassemble les propriétaires de véhicules anciens pour une journée champêtre.

Exposants et public entrent librement dans le parc pour admirer les engins d’un autre âge. Nous avons pour politique d’accueillir tout ce qui roule depuis plus de 30 ans sans discrimination et nous gardons le site ouvert à tous les visiteurs sans droits d’entrée. C’est une manifestation conviviale qui se déroule dans la bonne humeur avec restauration et animations diverses.

Avec son parc de 3 hectares, le château d’Étrabonne à Champagne-sur-Vingeanne est un ancien petit fief comtois. Sa partie centrale date du XVe siècle et les ailes qui ferment la cour sont du XVIIIe siècle. Des visites guidées sont proposées tout au long de la journée.

Château d’Étrabonne 6 route d’Oisilly, 21310 Champagne-sur-Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 62 90 36 74 https://drive.google.com/file/d/1oROrQR2nloiXntA46S68sxfGeR7X-Akj/view Le château d’Étrabonne a été édifié au XVe siècle. Des modifications architecturales ont été opérées au XVIIIe siècle (ailes en retour) et au XIXe siècle, époque romantique durant laquelle on se passionne pour le Moyen Âge (lucarnes, décors intérieurs, portes-fenêtres), dont le parc a conservé toute la sobriété, avec ses espaces utiles (potager, verger). Des aménagements comme la salle d’ombrage, l’allée de tilleuls, les pelouses, la gélinière, les dépendances, ont confirmé l’élégance de l’écrin de ce château. Le petit bois, espace d’ombre, contraste et met en valeur la lumière qui enveloppe le logis.

Le rapport avec le paysage est particulièrement marquant : le regard se porte, au-delà des méandres de la rivière, vers l’immense prairie et enfin le « grand paysage ».

L’eau a été savamment utilisée avec les ponts, les canalisations conduisant au petit lavoir hexagonal, ou encore la source qui a dessiné naturellement un bassin circulaire.

Les différents espaces de promenade, au-d’là de l’ambiance très apaisante qu’ils offrent, contribuent à la mise en scène et au respect de l’histoire de ce château. Le village de Champagne-sur-Vingeanne est situé à 35 km de Dijon et 20 km de Gray.

Les voitures anciennes sont accueillies dans le parc du château, les visteurs disposent de leur côté de deux parkings au centre du village.

Chaque dimanche du patrimoine, l’ancien petit fief d’Etrabonne situé en bordure de rivière à Champagne-sur-Vingeanne rassemble les propriétaires de véhicules anciens pour une journée champêtre.

© VdV