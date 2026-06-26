Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger
Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger lundi 27 juillet 2026.
Ger
Journée Robinson, au Vallon du Manas
Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Chasse au trésor. Immersion en pleine nature. Confection arc et flèches. Construction cabane. Land’art. Mandala nature. Jeu libre. Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée. Prévoir son pique-nique.
Sur inscription. .
Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21 danslechapeaudolivier@gmail.com
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English : Journée Robinson, au Vallon du Manas
L’événement Journée Robinson, au Vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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