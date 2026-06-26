Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger lundi 27 juillet 2026.

Ger

Journée Robinson, au Vallon du Manas

Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Chasse au trésor. Immersion en pleine nature. Confection arc et flèches. Construction cabane. Land’art. Mandala nature. Jeu libre. Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée. Prévoir son pique-nique.

Sur inscription. .

Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21 danslechapeaudolivier@gmail.com

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English : Journée Robinson, au Vallon du Manas

L’événement Journée Robinson, au Vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran