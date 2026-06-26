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Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger

Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger

Journée Robinson, au Vallon du Manas Vallon du Manas Ger lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Vallon du Manas
Adresse
Chemin de Lombré
Ville
64530 Ger
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Ger

Journée Robinson, au Vallon du Manas

Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Chasse au trésor. Immersion en pleine nature. Confection arc et flèches. Construction cabane. Land’art. Mandala nature. Jeu libre. Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée. Prévoir son pique-nique.
Sur inscription.   .

Vallon du Manas Chemin de Lombré Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21  danslechapeaudolivier@gmail.com

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English : Journée Robinson, au Vallon du Manas

L’événement Journée Robinson, au Vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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