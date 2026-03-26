Journée Robinson Bois de Pau

Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.

* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.

* développer son imagination.

* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.

De 9h30 à 17h

9h30 accueil des enfants.

9h45-12h30 chasse au trésor nature, construction cabane , arc et flèches

12h30-13h30 repas

13h30-16h animations, jeux , défis. Mandala nature.

16h30 goûter fourni par mes soins, jeu libre

17h fin et retour des parents

Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée.

Tarifs

35€ par enfant , goûter compris. Prévoir pique-nique. .

Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21

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English : Journée Robinson Bois de Pau

L’événement Journée Robinson Bois de Pau Pau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pau