Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier Pau
mercredi 9 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier
Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 13:30:00
fin : 2026-09-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-09
5-11
* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.
* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.
* développer son imagination.
* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.
chasse au trésor. Immersion en pleine nature. Confection arc et flèches. Construction cabane. Land’art. Mandala nature. Jeu libre .
Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21
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English : Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier
L’événement Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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