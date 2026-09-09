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Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier Pau

mercredi 9 septembre 2026 · Pau

Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier Pau

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Bois de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier

Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 13:30:00
fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :
2026-09-09

5-11
* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.
* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.
* développer son imagination.
* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.
chasse au trésor. Immersion en pleine nature. Confection arc et flèches. Construction cabane. Land’art. Mandala nature. Jeu libre   .

Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21 

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English : Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier

L’événement Journée Robinson Dans la peau d’un petit aventurier Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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