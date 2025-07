Journée Robinson ! Lac des Carolins Lescar

Lac des Carolins Chemin Lasbourdettes Lescar Pyrénées-Atlantiques

Journée Robinson ! pour les petits aventuriers de 5 à 12 ans

L’idée est pour les enfants, d’entrer dans une bulle de nature …

Accepter de lâcher prise, redéfinir ses limites , ses peurs et apprendre à les surmonter. Apprendre aussi à compter sur soi, et aussi sur les autres membres du groupe, s’entraider. Et si on réapprenait à vivre: à trouver un endroit adapté pour construire un abri , à se protéger, à s’orienter , à se nourrir de ce que peut nous offrir la Nature. En clair, devenir plus créatif et débrouillard pour apprendre à se sortir de toute situation dans la vie de tous les jours.

– 9h30 accueil

– 10h-12h30 chasse au trésor, construction cabane , arc et flèches

– 12h30 repas (porter pique nique)

– 13h30-16h jeux et défis faune flore, création nature, mandala ….

– 16h30 goûter fourni, jeu libre

– 17h Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée .

Lac des Carolins Chemin Lasbourdettes Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21

