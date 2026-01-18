Journée Robinson Lac de Biron Orthez

Journée Robinson

Lac de Biron Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Une immersion en pleine nature pour explorer, jouer et se reconnecter à l’essentiel. Construire une cabane, s’orienter, relever des défis nature, créer avec ce que la forêt offre… Développer confiance en soi, entraide, créativité et esprit d’aventure. .

Lac de Biron Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques

