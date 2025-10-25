Journée rose à Equemauville Équemauville

Journée rose à Equemauville Équemauville samedi 25 octobre 2025.

Journée rose à Equemauville

Mairie Équemauville Calvados

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Le samedi 25 octobre, à partir de 10h, rejoignez nous pour une matinée solidaire et conviviale au cœur de la nature !

Marche Rose à Équemauville Séance sophrologie Cours Yoga Streching Gym tonique En soutien au Centre Baclesse

Le samedi 25 octobre, à partir de 10h, rejoignez nous pour une matinée solidaire et conviviale au cœur de la nature ! Participez à une marche ou une course sur le chemin circulaire du Bois (5 km), avec la possibilité de faire un demi-tour (2,5 km) ou plusieurs boucles selon votre envie.

Venez vêtu(e) de rose pour marquer votre engagement dans la lutte contre le cancer du sein !

À 11h, une séance de sophrologie en pleine nature vous sera proposée par Françoise et Gaelle, suivie d’un moment chaleureux autour d’une boisson chaude et de douceurs sucrées.

L’après midi, Salle Chocolat par Détente & Loisirs

14h15 Stretching 15h30 Yoga 16h45 Gym Tonique

Tous les bénéfices seront reversés au Centre Baclesse.

Venez bouger, respirer, partager… pour la bonne cause ! .

Mairie Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 84 98 81 48

? Marche Rose in Équemauville ? Sophrology session Yoga Streching Gym tonics Supporting the Centre Baclesse

On Saturday, October 25, starting at 10 a.m., join us for a morning of solidarity and conviviality in the heart of nature!

? Marche Rose in Équemauville ? Séance sophrologie Cours Yoga Streching Gym tonique Unterstützung im Centre Baclesse

Am Samstag, den 25. Oktober, ab 10 Uhr, können Sie mit uns einen solidarischen und geselligen Vormittag im Herzen der Natur verbringen!

? Passeggiata in rosa a Équemauville ? Sessione di sofrologia Corso di Yoga Streching Gym tonificante Sostegno al Centre Baclesse

Sabato 25 ottobre, a partire dalle 10, unitevi a noi per una mattinata di solidarietà nel cuore della natura!

? Marcha Rosa en Équemauville ? Sesión de sofrología Clase de tonificación Yoga Streching Gym Apoyo al Centre Baclesse

El sábado 25 de octubre, a partir de las 10.00 h, únase a nosotros en una mañana amistosa y solidaria en plena naturaleza

