Journée rose, fun et feel good – Octobre rose Studio Cab Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Journée rose, fun et feel good – Octobre rose

Studio Cab 8 bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le 3 octobre 2026, on vous donne rendez-vous au Studio Cab’ à Saint-Maixent l’École pour une journée pas comme les autres.

Une vraie parenthèse dans le quotidien, placée sous le signe de la bonne humeur, du bien-être et des paillettes.

Au programme :

Un Portrait d’Art “Octobre Rose”

Une séance photo individuelle pour vous offrir un joli souvenir, vous mettre en lumière et célébrer votre féminité.

Un atelier Rebozo

Un moment pour se reconnecter à soi, se détendre et prendre soin de son corps.

Un atelier prévention

Parce que prendre soin de soi, c’est aussi s’informer et mieux connaître les gestes de prévention.

Des boissons, des gourmandises et des goodies

Les places pour les séances Portrait d’Art sont limitées !

Réservez votre créneau ici : https://www.fotostudio.io/client/reservations/karol-photographies?tid=213224″ .

Studio Cab 8 bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 33 44

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English : Journée rose, fun et feel good – Octobre rose

L’événement Journée rose, fun et feel good – Octobre rose Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Haut Val De Sèvre