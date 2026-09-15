Journée rose, fun et feel good – Octobre rose Studio Cab Saint-Maixent-l’École
samedi 3 octobre 2026 · Studio Cab · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Journée rose, fun et feel good – Octobre rose
Studio Cab 8 bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le 3 octobre 2026, on vous donne rendez-vous au Studio Cab’ à Saint-Maixent l’École pour une journée pas comme les autres.
Une vraie parenthèse dans le quotidien, placée sous le signe de la bonne humeur, du bien-être et des paillettes.
Au programme :
Un Portrait d’Art “Octobre Rose”
Une séance photo individuelle pour vous offrir un joli souvenir, vous mettre en lumière et célébrer votre féminité.
Un atelier Rebozo
Un moment pour se reconnecter à soi, se détendre et prendre soin de son corps.
Un atelier prévention
Parce que prendre soin de soi, c’est aussi s’informer et mieux connaître les gestes de prévention.
Des boissons, des gourmandises et des goodies
Les places pour les séances Portrait d’Art sont limitées !
Réservez votre créneau ici : https://www.fotostudio.io/client/reservations/karol-photographies?tid=213224″ .
Studio Cab 8 bis Rue des Cordeliers Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 33 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée rose, fun et feel good – Octobre rose
L’événement Journée rose, fun et feel good – Octobre rose Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Club de lecture Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 15 septembre 2026
- Coloriages magiques 2.0 Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 septembre 2026
- Visite libre de la Maison Griffier Saint Christophe Saint-Maixent-l’École 18 septembre 2026
- Visite libre de la Maison Griffier – Saint Christophe, Ancienne boucherie Griffier, Saint-Maixent-l’École 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École 19 septembre 2026