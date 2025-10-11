Journée rose marche rose, danse Urrugne
Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
L’association Nesk à Pailletes et la mairie d’Urrugne proposent
8h30 inscription sur place
9h15 marche de 6 km
9h30 marche de 3 km
11h30 échange avec Maïtena Dufau et Dr Leroy infirmière aux services oncologiques de support de l’hôpital de Bayonne
14h spectacle de danse Temps Danciel
Toute la journée au village rose stands de prévention et de soins de support sur le cancer
Animation musicale Show bask go on
Restauration par Urrunarrak Handball .
Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
