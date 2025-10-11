Journée rose marche rose, danse Urrugne

Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’association Nesk à Pailletes et la mairie d’Urrugne proposent

8h30 inscription sur place

9h15 marche de 6 km

9h30 marche de 3 km

11h30 échange avec Maïtena Dufau et Dr Leroy infirmière aux services oncologiques de support de l’hôpital de Bayonne

14h spectacle de danse Temps Danciel

Toute la journée au village rose stands de prévention et de soins de support sur le cancer

Animation musicale Show bask go on

Restauration par Urrunarrak Handball .

Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

