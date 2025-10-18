Journée Rose Spectacle Fort-Mahon-Plage

rue des écoles Fort-Mahon-Plage

Début : 2025-10-18 20:00:00

Assister à une soirée sous le signe de la féminité !

1ère partie Concert de la chanteuse Lola-Rose, candidate de l’émission The Voice kids

2nde partie Pièce de théâtre Boobs

« Boobs vous propulse dans les voyages d’Alexandra, une femme aux visages multiples, incarnée par 5 comédiennes. Elle est missionnaire, effeuilleuse, femme au foyer, amoureuse passionnée, amante d’une nuit. Alexandra reconstruit sa vie tel un puzzle, alors que le cancer a amputé sa poitrine. Le rêve pop et coloré que dessinent les comédiennes de la Lovely Compagnie emporte le public dans un road trip semé de rencontres, de chansons, de peurs et de joies. »

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.

Buvette et petite restauration.

Attention Places limitées. 20€.

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

