Journée Roulage Mouterhouse
dimanche 16 août 2026 · Mouterhouse
Informations pratiques
Mouterhouse
Journée Roulage
1 rue des bergers Mouterhouse Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 13:30:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez admirer et essayer des petites locomotives et profiter d’une belle sortie en famille ou entre amis.Tout public
2 .
1 rue des bergers Mouterhouse 57620 Moselle Grand Est +33 6 81 64 58 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see and ride the little trains and enjoy a fun outing with family or friends.
L’événement Journée Roulage Mouterhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE