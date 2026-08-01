Informations pratiques

Mouterhouse

Journée Roulage

1 rue des bergers Mouterhouse Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 13:30:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez admirer et essayer des petites locomotives et profiter d’une belle sortie en famille ou entre amis.Tout public

2 .

1 rue des bergers Mouterhouse 57620 Moselle Grand Est +33 6 81 64 58 16

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English :

Come see and ride the little trains and enjoy a fun outing with family or friends.

L’événement Journée Roulage Mouterhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE