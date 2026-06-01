JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard
JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard samedi 27 juin 2026.
Cambernard
JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT
SALLE DES FETES Cambernard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Que vous soyez un mordu de rugby ou simplement là pour partager un bon moment convivial, vous êtes les bienvenus !
Venez nombreux, en famille ou entre amis ! .
SALLE DES FETES Cambernard 31470 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a rugby fan or just looking to have a good time with friends, you’re welcome here!
L’événement JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE