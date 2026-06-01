Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard

JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard

JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard samedi 27 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FETES

Ville : 31470 Cambernard

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cambernard

JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT

SALLE DES FETES Cambernard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Que vous soyez un mordu de rugby ou simplement là pour partager un bon moment convivial, vous êtes les bienvenus !
Venez nombreux, en famille ou entre amis !   .

SALLE DES FETES Cambernard 31470 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a rugby fan or just looking to have a good time with friends, you’re welcome here!

L’événement JOURNÉE RUGBY & FINALE TOP 14 SUR ÉCRAN GÉANT Cambernard a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE