Journée Run et Fresque avec Xavier Thevenard Métabief

Journée Run et Fresque avec Xavier Thevenard

Le Gliss Métabief Doubs

Début : 2025-09-25 09:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

2025-09-25

Venez vous immerger une journée dans le quotidien de Xavier THEVENARD.

Rejoignez nous le jeudi 25 septembre 2025 à 9h au Gliss’Bar à Métabief pour passer une journée avec Xavier THEVENARD (3 fois vainqueur de l’UTMB).

Programme de la journée

Le matin Run de 2h (adaptable en fonction du niveau de chacun). Run sur les spots préférés de Xavier (secteur Mont d’Or).

Repas compris (preparé par le Gliss’Bar)

L’après-midi Participez à une fresque du climat. Venez appréhender et mieux comprendre les changements climatiques d’aujourd’hui et de demain avec un atelier ludique encadré par Xavier et son équipe et voir comment le milieu du trail peut et doit s’adapter à cette question…

On vous attend nombreuses et nombreux !

Prévoir une tenue de sport adaptée à la course à pied. Il est nécessaire d’être en mesure de courir 1h30 à 2h pour participer à cette activité.

Le tarif inclut le repas de midi. .

Le Gliss Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

