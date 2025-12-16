Journée salsa cubaine stages & concert Melle
Journée salsa cubaine stages & concert Melle samedi 24 janvier 2026.
Journée salsa cubaine stages & concert
Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
SALSAMELLE a la joie de vous inviter à sa journée salsa cubaine (stages + concert) le 24 janvier 2026 à la salle Jacques Prévert à MELLE.
Venez partager l’énergie de la rueda de casino avec le spécialiste Harold Kinanga de 14h00 à 19h00.
En soirée, dès 21h00, pour nous mettre dans l’ambiance pré concert, nous pourrons nous échauffer par quelques ruedas avant de danser devant le groupe ¡ Ay Mamá !
Les inscriptions se font uniquement sur cette plateforme.
Voici le programme de la journée.
Cours avec Harold
14h-15h dos con dos (débutant/ inter)
15h15-16h15 recta de casino (inter)
16h45 16h40 goûter
16h45-17h45 jeux de ruedas (débutant inter)
18h00-19h00 rueda con suelta (inter)
19h30 auberge espagnole, chacun apporte salé et/ou sucré et/ou boisson à partager
21h00: ruedas d’échauffement avant concert avec les 12 musiciens d’Ay Mamá .
Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
