Journée salsa cubaine stages & concert

Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

SALSAMELLE a la joie de vous inviter à sa journée salsa cubaine (stages + concert) le 24 janvier 2026 à la salle Jacques Prévert à MELLE.

Venez partager l’énergie de la rueda de casino avec le spécialiste Harold Kinanga de 14h00 à 19h00.

En soirée, dès 21h00, pour nous mettre dans l’ambiance pré concert, nous pourrons nous échauffer par quelques ruedas avant de danser devant le groupe ¡ Ay Mamá !

Les inscriptions se font uniquement sur cette plateforme.

Voici le programme de la journée.

Cours avec Harold

14h-15h dos con dos (débutant/ inter)

15h15-16h15 recta de casino (inter)

16h45 16h40 goûter

16h45-17h45 jeux de ruedas (débutant inter)

18h00-19h00 rueda con suelta (inter)

19h30 auberge espagnole, chacun apporte salé et/ou sucré et/ou boisson à partager

21h00: ruedas d’échauffement avant concert avec les 12 musiciens d’Ay Mamá .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

