Journée sans écrans Centre de santé Edison Paris

Dans le cadre du Mois de la santé mentale, le Centre de santé Edison organise des portes ouvertes sur la thématique des écrans lors de deux demi-journées de rencontres avec des professionnels.

Echanges avec des professionnels sur les dangers de l’exposition aux écrans.

Le mercredi 22 avril 2026

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00

Centre de santé Edison 44 rue Charles Moureu 75013 Paris



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