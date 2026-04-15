Journée sans écrans Centre de santé Edison Paris
Journée sans écrans Centre de santé Edison Paris mercredi 15 avril 2026.
Dans le cadre du Mois de la santé mentale, le Centre de santé Edison organise des portes ouvertes sur la thématique des écrans lors de deux demi-journées de rencontres avec des professionnels.
Echanges avec des professionnels sur les dangers de l’exposition aux écrans.
Le mercredi 22 avril 2026
de 14h00 à 16h00
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00
Centre de santé Edison 44 rue Charles Moureu 75013 Paris
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