Informations pratiques

Autun

Journée sans voiture

Rue de la Grille Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Collectif Mobilité Autunois Morvan, groupe citoyen tout nouvellement créé, propose une journée autour de la mobilité durable et inclusive.

Sur un axe entre la gare d’Autun et la place du Champ de Mars, on bannit la voiture le temps d’une journée pour donner toute leur place à d’autre modes de déplacement.

On profite également des Journées du Patrimoine pour promouvoir un tourisme plus vertueux.

Au programme :

11h : inauguration de la journée avec les élus

13h30-15h00 : VELORUTION = déambulation groupée dans les rues d’Autun en vélo (on peut prêter quelques vélos). VENEZ NOMBREUX pour montrer que les cycliste sont nombreux à Autun !

10h – 18h : nombreux stands :

– Parcours en fauteuil roulant sur la terrasse de l’Europe

– Démonstration de véhicules intermédiaires (kesako ?) sur la rue de la Grille

– Atelier réparation de vélo

– Prêt de vélos pour un parcours touristique dans Autun

– Sensibilisation et recueil de paroles sur la mobilité

– Sérigraphie de T-Shirt à l’effigie du collectif à la Bricole

– Restauration rapide (pizza) et café par la Bricole

– Buvette (boissons et gâteaux)

– Autres stands d’associations et collectivités à confirmer : Ca Roule (CCGAM), etc. .

Rue de la Grille Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté collectif.mobilite.autunois@gmail.com

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English : Journée sans voiture

L’événement Journée sans voiture Autun a été mis à jour le 2026-09-03 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II