JOURNEE SANTE A 50 ANS IL EST TEMPS ! Bédarieux

JOURNEE SANTE A 50 ANS IL EST TEMPS !

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

A 50 ans, il est temps !

S’informer sur la prévention et le dépistage des cancers

Lundi 16 février 8h30 12h30

Marché de Bédarieux Rue de la République, devant le bureau de la Politique de la Ville

STAND D’INFORMATION ANIMÉS

Remise et éducation à l’utilisation du kit de dépistage colorectal (importance, étapes clés, accompagnement)

Information sur les 3 dépistages organisés colorectal, sein, col de l’utérus

Autopalpation du sein (démonstrations pédagogiques)

Fléchage vers le Mammobile pour les femmes concernées .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

At 50, it’s time!

Find out about cancer prevention and screening

Monday February 16 8:30 am ? 12h30

Bédarieux market ? Rue de la République, in front of the Politique de la Ville office

