JOURNEE SANTE A 50 ANS IL EST TEMPS ! Bédarieux

JOURNEE SANTE A 50 ANS IL EST TEMPS !
Rue de la République Bédarieux Hérault
A 50 ans, il est temps !
S’informer sur la prévention et le dépistage des cancers
Lundi 16 février 8h30 12h30
Marché de Bédarieux Rue de la République, devant le bureau de la Politique de la Ville
STAND D’INFORMATION ANIMÉS
Remise et éducation à l’utilisation du kit de dépistage colorectal (importance, étapes clés, accompagnement)
Information sur les 3 dépistages organisés colorectal, sein, col de l’utérus
Autopalpation du sein (démonstrations pédagogiques)
Fléchage vers le Mammobile pour les femmes concernées .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie
English :
At 50, it’s time!
Find out about cancer prevention and screening
Monday February 16 8:30 am ? 12h30
Bédarieux market ? Rue de la République, in front of the Politique de la Ville office
