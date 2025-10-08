JOURNÉE SANTÉ BIEN-ÊTRE Langogne

Pour notre santé mentale réparons le lien social avec des informations et animations autour de la santé et du bien-être

Santé mentale, activité physique, alimentation et environnement, activités ludiques et jeux, culture, coin détente… et des ateliers découverte handfit, yoga, sieste contée, pédale ton smoothie.

Pour sa 3ème édition, La Botss, le réseau des acteurs de la santé et du social du bassin de vie de Langogne organise la « Journée Santé Bien-être »

autour de la thématique suivante

Pour notre santé mentale, réparons le lien social .

Selon l’OMS, des liens sociaux de qualité sont essentiels à notre santé mentale et physique ainsi qu’à notre bien-être.

A tous les âges de la vie, les liens que l’on entretient avec les autres nous permettent de nous définir en tant qu’individu, et en tant que groupes.

Cette journée santé proposera des informations et animations autour de la santé et du bien-être Santé mentale, activité physique, alimentation et environnement, activités ludiques et jeux, culture, coin détente… et des ateliers découverte handfit, yoga, sieste contée, pédale ton smoothie. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 43 86 80 62 marabrun@assoterresdevie.fr

English :

For our mental health, let’s repair the social link with information and activities around health and well-being:

Mental health, physical activity, food and the environment, fun and games, culture, relaxation corner… and handfit discovery workshops, yoga, storytelling siesta, pedal your smoothie.

German :

Für unsere geistige Gesundheit sollten wir die sozialen Bindungen mit Informationen und Animationen rund um Gesundheit und Wohlbefinden wiederherstellen:

Psychische Gesundheit, körperliche Aktivität, Ernährung und Umwelt, Spiel und Spaß, Kultur, Entspannungsecke… und Workshops zur Entdeckung von Handfit, Yoga, Sieste contée, Pedale ton smoothie.

Italiano :

Per la nostra salute mentale, ripariamo il legame sociale con informazioni ed eventi sulla salute e il benessere:

Salute mentale, attività fisica, alimentazione e ambiente, gioco e divertimento, cultura, angolo relax… e laboratori di scoperta come handfit, yoga, siesta narrativa e pedala il tuo frullato.

Espanol :

Por nuestra salud mental, reparemos el vínculo social con información y eventos sobre salud y bienestar:

Salud mental, actividad física, alimentación y medio ambiente, juegos y diversión, cultura, rincón de relajación… y talleres de descubrimiento como handfit, yoga, siesta cuentacuentos y pedalea tu batido.

