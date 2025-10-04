Journée Santé Bien-être Mulhouse

Journée Santé Bien-être

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2025-10-04 09:30:00

2025-10-04 17:00:00

La Macif vous propose une journée pour préserver votre capital santé.

Au programme

– Des animations pour prendre soin de sa santé physique et mentale nutrition, sommeil, quiz santé, initiation à l’auto massage, musicothérapie, Qi Gong, gym préventive.

– Une conférence sur le microbiote par le Docteur et chroniqueur santé, Gérald Kierzek

– Une pièce de théâtre “Vivre en coloc’ en éco-logis” pour s’interroger sur d’autres formes d’habitats

L’entrée pour la visite de la Cité du train, ainsi que le cocktail au déjeuner sont offerts. 0 .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 97 48 74 ubal_prevention-sante@macif.fr

L’événement Journée Santé Bien-être Mulhouse a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace