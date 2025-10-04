Journée Santé Bien-être Mulhouse
Journée Santé Bien-être Mulhouse samedi 4 octobre 2025.
Journée Santé Bien-être
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
La Macif vous propose une journée pour préserver votre capital santé.
Au programme
– Des animations pour prendre soin de sa santé physique et mentale nutrition, sommeil, quiz santé, initiation à l’auto massage, musicothérapie, Qi Gong, gym préventive.
– Une conférence sur le microbiote par le Docteur et chroniqueur santé, Gérald Kierzek
– Une pièce de théâtre “Vivre en coloc’ en éco-logis” pour s’interroger sur d’autres formes d’habitats
L’entrée pour la visite de la Cité du train, ainsi que le cocktail au déjeuner sont offerts. 0 .
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 97 48 74 ubal_prevention-sante@macif.fr
