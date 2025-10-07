Journée Santé des femmes Maison de santé Nantes nord Nantes

Journée Santé des femmes Maison de santé Nantes nord Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 09:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Ouvert à toutes celles qui se sentent concernéesGratuit. Sans rendez-vous. Temps de présence libre. Tout public

Journée des femmes Maison de Santé Nantes NordMardi 7/10 de 9h30 à 16h9h30-12h : atelier sur la (péri)Ménopause : On ne peut pas traverser seule une transition qu’on ne nous a jamais expliquée. En présence du Dr Lobert, gynécologue au CHU de nantes, ainsi que des professionnels de la maison de santé (Sage femme, diététicienne).12h-14h: atelier cuisine : Simplifiez vos plannings repas avec notre diététicienne. Moment de partage autour d’un repas avec les professionnels de santé.14h-16h : la Charge Mentale féminine : Un facteur invisible de rupture du lien social. Atelier animé par les professionnels de la maison de santé

Maison de santé Nantes nord Nantes Nord Nantes 44300