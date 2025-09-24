JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES Centre socio-culturel Mireille Moyon Paimbœuf
Centre socio-culturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
2025-09-24
Une journée d’échanges et de prévention autour de la santé féminine. Au programme alimentation, activité physique, santé intime et prévention… Des professionnels seront présents pour répondre à toutes vos questions. .
Centre socio-culturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
