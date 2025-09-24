JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES Centre socio-culturel Mireille Moyon Paimbœuf

JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES Centre socio-culturel Mireille Moyon Paimbœuf mercredi 24 septembre 2025.

JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES

Centre socio-culturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Une journée d’échanges et de prévention autour de la santé féminine. Au programme alimentation, activité physique, santé intime et prévention… Des professionnels seront présents pour répondre à toutes vos questions. .

Centre socio-culturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES Paimbœuf a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Saint Brevin