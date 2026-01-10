Journée Santé Senior SMAC (Sommeil, Mémoire, Alimentation et Chutes) Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 09:30 – 16:15

Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sur inscription auprès de l’ORPAN Senior

Au programme de cette journée: A partir de 9h00 : Accueil du public9h30-10h30 : Conférence Introductive « Bien vieillir »10h45-11h30 : Atelier de Prévention en plénière : Alimentation11h45-12h30 : Ateliers de Prévention (Sommeil, Mémoire, Prévention des chutes)12h30-13h15 : Repas13h15 à 14h15 : Forum partenaires : profitez de ce temps pour rencontrer la CPAM, l’Equipe Mobile Gériatrique Territoriale, les services de la Ville de Nantes (CCAS, EVAD, CLIC), ECOS, Un temps pour toit, Nantes Renoue, Unis-Cité Solidarité Seniors, Les Forges, VRAC et Mission Audition.14h15-15h et 15h15-16h00 : Ateliers de Prévention (suite)16h00 : Clôture de la journée Les ateliers seront encadrés par l’UFOLEP, Siel Bleu, l’association L’Affaire d’une vie et Recettes 100 Faim.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0240992600 http://www.orpan.fr



