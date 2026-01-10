Journée Santé Senior SMAC (Sommeil, Mémoire, Alimentation et Chutes) Maison de quartier de la Bottière Nantes
Journée Santé Senior SMAC (Sommeil, Mémoire, Alimentation et Chutes) Maison de quartier de la Bottière Nantes vendredi 23 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 09:30 – 16:15
Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sur inscription auprès de l’ORPAN Senior
Au programme de cette journée: A partir de 9h00 : Accueil du public9h30-10h30 : Conférence Introductive « Bien vieillir »10h45-11h30 : Atelier de Prévention en plénière : Alimentation11h45-12h30 : Ateliers de Prévention (Sommeil, Mémoire, Prévention des chutes)12h30-13h15 : Repas13h15 à 14h15 : Forum partenaires : profitez de ce temps pour rencontrer la CPAM, l’Equipe Mobile Gériatrique Territoriale, les services de la Ville de Nantes (CCAS, EVAD, CLIC), ECOS, Un temps pour toit, Nantes Renoue, Unis-Cité Solidarité Seniors, Les Forges, VRAC et Mission Audition.14h15-15h et 15h15-16h00 : Ateliers de Prévention (suite)16h00 : Clôture de la journée Les ateliers seront encadrés par l’UFOLEP, Siel Bleu, l’association L’Affaire d’une vie et Recettes 100 Faim.
Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0240992600 http://www.orpan.fr
Afficher la carte du lieu Maison de quartier de la Bottière et trouvez le meilleur itinéraire